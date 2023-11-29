Hamas Putin'in isteğini kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar

Rusya'nın talebi üzerine Hamas, elindeki 2 Rus rehineyi serbest bıraktı.

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Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda esir aldığı 2 rehineyi daha salıverdi. Rusya'nın talebi üzerine elinde bulunan iki Rus rehineyi serbest bırakan Hamas, gecenin ilerleyen saatlerinde 10 İsrailliyi de salıverecek. Öte yandan Hamas'ın bu hamlesine karşılık İsrail de elindeki 30 Filistinliyi serbest bırakacak.

2 Rus vatandaşını serbest bıraktılar

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 6'ncı gününde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2 yabancı uyruklu esiri daha serbest bıraktı. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın talebi üzerine 2 Rus esirin serbest bırakıldığı bildirildi. Rus esirlerin, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine götürülmek üzere kısa bir süre önce Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.