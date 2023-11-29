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İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu silahla vurarak öldürdü.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik İsrail vahşeti sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskın gerçekleştirdiği Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 yaşındaki bir çocuğu başından, 15 yaşındaki bir çocuğu ise göğsünden gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ise İsrail ordusunun Damj Mahallesi sakinlerini silah zoruyla evlerini terk etmeye zorladığını ve mahalledeki sokakları tahrip ettiğini, bir evi ise dronla hedef aldığını aktardı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 9 yaşındaki Filistin çocuğun vurularak yere düştüğü görüldü. Filistinli çocuğun arkadaşı tarafından yakındaki bir arabanın önüne taşındığı anlar da kameraya yansıdı. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde de diğer çocuğun vurularak yere düştüğü görüldü.
Filistinli Tutuklular Topluluğu'na (PPS) göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 35 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

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