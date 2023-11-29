Komşusunun kızına cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

Bolu'da komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. (38) ile 2019 yılında 11 yaşındayken cinsel istismara uğradığı öne sürülen C.Y. ile yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mağdur C.Y. köyde komşusu olan sanığın cinsel istismarına uğradığını öne sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmayı takip eden avukat da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık E.A. ise suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası verdiği sanık E.A'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.