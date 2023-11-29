Zafer Partisi'nde şok istifa! "Mobbinge uğradım!"

Zafer Partisi İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı olan Tayyibe Merve Çakar, partisinden istifa etti. Çakar, mobbinge uğradığını söyledi.Abone ol
Çakar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu, ilçe başkanlığı, üst kurul delegeliği ve milletvekili adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim" dedi.
Tayyibe Merve Çakar, milletvekili seçimi döneminde Zafer Partisi tarafından İstanbul 3. Bölge'den aday gösterilmişti.