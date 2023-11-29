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SunExpress'e "Yılın Bölgesel Hava Yolu" ödülü

SunExpress'e "Yılın Bölgesel Hava Yolu" ödülü

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, CAPA Havacılık Mükemmellik 2023 Ödülleri'nde "Yılın Bölgesel Hava Yolu" ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, CAPA Havacılık Mükemmellik 2023 Ödülleri'nde "Yılın Bölgesel Hava Yolu" ödülünün sahibi oldu.

Prestijli ödül, bölgede stratejik olarak öne çıkarak havacılık sektöründe liderlik ve yenilikçilik sergileyen hava yolu şirketine veriliyor. CAPA tarafından yapılan açıklamada, SunExpress'in zorlu dış koşullar karşısında kaydettiği hızlı toparlanma, genişleyen uçuş ağı, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti odağına vurgu yapıldı.

Açıklamada ödül töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, bu ödülün SunExpress olarak doğru yönde ilerlediklerini gösterdiğini belirterek, "Özverili çalışmaları ile büyük başarılar kazanmamızı sağlayan ekiplerimizle gurur duyuyorum. İnişli çıkışlı dönemleri çeviklik ve esneklikle yönetirken, havacılık tarihinin en önemli krizlerine rağmen güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

"Uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz"

Bu yıl, salgın öncesi seviyelere kıyasla arz edilen koltuk kilometre değerinin yaklaşık yüzde 50 üzerinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Kownatzki, "Bu da aslında son dönemdeki büyüme grafiğimizi ortaya koyuyor. Odak pazarlarımızdaki kapasitemizi artırırken, uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda Boeing ile yaptığımız 90 uçaklık anlaşma da büyüme odağımızın bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminin ardından hızlı bir şekilde toparlanan SunExpress, 2021'deki karlılığına geri döndü. 2022'de koltuk kapasitesini 2019'a oranla artıran hava yolunun, arz edilen koltuk kilometre değeri 2019'un yüzde 22 üzerinde gerçekleşti. SunExpress aynı yıl, tarihinin en geniş uçuş ağı ve en büyük filo büyümesine ulaştı, aynı zamanda rekor sayıda yolcu taşıdı.

Almanca konuşulan ülkeler (DACH-Almanya, Avusturya, İsviçre) ve Türkiye arasındaki rotalara odaklanan SunExpress, özellikle son yıllarda farklı pazarlarda uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Batı, Orta Avrupa ve Birleşik Krallı'ta daha fazla noktaya uçuş sunmak üzere pazarlarını çeşitlendirirken, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'ya da yeni bağlantılar ekliyor.

SunExpress, 30'dan fazla ülkede 175 noktaya uçuş düzenliyor. 66 adet uçak ile operasyonlarını sürdüren SunExpress, gelecek 10 yıl içinde filosunu iki katından fazla büyüterek 150 uçağa çıkarmayı planlıyor.

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