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İsrail'in serbest bırakacağı esirlerin isimleri belli oldu: "Filistinli cesur kız" da listede

İsrail'in serbest bırakacağı esirlerin isimleri belli oldu: "Filistinli cesur kız" da listede

Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi.

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Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 27 Kasım'da 2 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda dün 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

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