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Beştepe'de kritik zirve! Cumurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Beştepe'de kritik zirve! Cumurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme kapalı devam ediyor. İki lider yerel seçim hazırlıklarını ve ibşbiliğini görüşüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşiyor. Kriz iddiaları sonrası ilk kez yapılacak görüşmede, yerel seçim hazırlıkları masaya yatırılacak.

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler için heyetler arası görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor. Buna göre;

- AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adaylarla seçime girecek. Bu büyükşehirlerden Adana, Mersin ve Manisa'da 2019'daki gibi MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti 'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor.

- AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği dile getiriliyor. Bu illerde, Osmaniye dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği belirtiliyor.

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