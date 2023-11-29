BIST 8.052
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.898,59
HABER /  GÜNCEL

AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yeni günde de devam ediyor. Aralık ayının ikinci haftası düzenlenecek olan vize sınavları öncesinde AÖF sınav yerleri adayların erişimine açılacak. Söz konusu sınav esnasında yanlarında bulundurması zorunlu olan AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte son durum.

Abone ol

AÖF sınav yerleri için heyecan dorukta. Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılacak olan adaylar Aralık ayında güz dönemi vize sınavlarına katılacak. AÖF sınav giriş belgesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki; 2023-2024 AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak; sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı.

Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre AÖF güz dönemi vize sınavları 9-10 Aralık tarihinde düzenlenecek. AÖF her öğrenci için ayrı sınav giriş belgesi düzenleyecek.

Henüz Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav yerleri belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin en geç bu hafta cuma gününe kadar açıklanması 

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgelerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşıyor. Adaylar öğrenci hesabı veya e-Devlet seçeneğiyle sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

Öğrencinin sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgisi ile beraber adayın fotoğrafı yer alıyor. Adayın fotoğrafının sınav giriş belgesi üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca adayların sınav günü uyması gereken kurallar sınav giriş belgesi üzerinde yer alır.

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İstanbul Emniyeti'nde "taklit imza" soruşturması! Ali Yerlikaya, Zafer Aktaş...
İstanbul Emniyeti'nde "taklit imza" soruşturması! Ali Yerlikaya, Zafer Aktaş...
"Kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
"Kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
BBP lideri Destici'den yılda bir kez asgari ücret planına tepki: İşçinin alın terine haksızlık
BBP lideri Destici'den yılda bir kez asgari ücret planına tepki: İşçinin alın terine haksızlık
13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
13. Antalya Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak!
Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak!
Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor!
Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor!
Otomobil sahipleri dikkat! Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Otomobil sahipleri dikkat! Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü!
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü!
Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı, projelerini anlattı: 3 transfer müjdesi, 200 milyon Euro'luk gelir!
Beşiktaş'ta başkanlığa aday Serdar Adalı, projelerini anlattı: 3 transfer müjdesi, 200 milyon Euro'luk gelir!
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın 2. Başkan adayı Hüseyin Yücel ile ilgili şok iddia: 15 aydır kulübe kira borcunu ödemiyor
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın 2. Başkan adayı Hüseyin Yücel ile ilgili şok iddia: 15 aydır kulübe kira borcunu ödemiyor