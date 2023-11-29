AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yeni günde de devam ediyor. Aralık ayının ikinci haftası düzenlenecek olan vize sınavları öncesinde AÖF sınav yerleri adayların erişimine açılacak. Söz konusu sınav esnasında yanlarında bulundurması zorunlu olan AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte son durum.

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AÖF sınav yerleri için heyecan dorukta. Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılacak olan adaylar Aralık ayında güz dönemi vize sınavlarına katılacak. AÖF sınav giriş belgesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki; 2023-2024 AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak; sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı.



Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre AÖF güz dönemi vize sınavları 9-10 Aralık tarihinde düzenlenecek. AÖF her öğrenci için ayrı sınav giriş belgesi düzenleyecek.

Henüz Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav yerleri belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin en geç bu hafta cuma gününe kadar açıklanması

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgelerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşıyor. Adaylar öğrenci hesabı veya e-Devlet seçeneğiyle sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

Öğrencinin sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgisi ile beraber adayın fotoğrafı yer alıyor. Adayın fotoğrafının sınav giriş belgesi üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca adayların sınav günü uyması gereken kurallar sınav giriş belgesi üzerinde yer alır.



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