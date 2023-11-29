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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın 2. Başkan adayı Hüseyin Yücel ile ilgili şok iddia: 15 aydır kulübe kira borcunu ödemiyor

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın 2. Başkan adayı Hüseyin Yücel ile ilgili şok iddia: 15 aydır kulübe kira borcunu ödemiyor

Hasan Arat’ın 2. Başkan Adayı Hüseyin Yücel ile ilgili Beşiktaş camiasını sarsan detay. Hüseyin Yücel’in işlettiği kulübün Çilekli’deki okul tesislerinin kirasını 15 aydır ödemediği iddiası gündem oldu.

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Beşiktaş’ta başkanlık seçimi yarışı kızışırken adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat da hem yönetim kurullarını hem de projelerini açıklıyor.

Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat 2. başkan adayının Hüseyin Yücel olacağını açıkladı.

20 milyon vaadetti ama 15 aydır kira ödemiyor

Beşiktaş’ta altyapı ve basketbola toplam 20 milyon Euro destek sağlamayı taahhüt eden Hüseyin Yücel ile ilgili camiayı karıştıran bir gelişme yaşandı.

Masterhaber sitesinin haberine göre Hüseyin Yücel’in Beşiktaş kulübünün Çilekli’deki okul tesislerini işlettiği ancak yaklaşık 15 aydır kira ödemesini yapmadığı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş camiasında “Kulübe kira ödemeyen Hüseyin Yücel 20 Milyon Euro sözü nasıl veriyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kagawa transferi eleştirileri

Hem Yıldırım Demirören, hem de Fikret Orman yönetimlerinde görev almış Hüseyin Yücel, Hasan Arat’ın yönetim kurulu listesinin ikinci başkan adayı olarak yer aldı. Hüseyin Yücel’in Kagawa transferinde maliyet ve takıma fayda sağlaması konusunda yoğun eleştiriler almıştı.

Basketbol çıkmazı

Branşı basketbol olan Hasan Arat’ın yönetim kurulunun ikinci başkanı Hüseyin Yücel’in Beşiktaş ile aynı ligde mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol takımı da yine gündeme geldi. Camiada Beşiktaş’ta ikinci başkanlık görevine talip olan Hüseyin Yücel’in basketbol maçlarında hangi takımı destekleyeceği de sorgulanıyor.

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