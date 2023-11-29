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Tekirdağ'da sağanak yolları göle çevirdi, hayatı felç etti

Tekirdağ'da sağanak yolları göle çevirdi, hayatı felç etti

Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini sürdürürken, sokak ve caddeler adeta göle döndü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, halen şiddetli bir şekilde sürüyor. Sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler adeta göle dönerken, bazı bölgelerde tıkanan mazgallardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Marmaraereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi de sular altında kaldı. Suyla kapanan yollar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kayıt altına alındı.

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