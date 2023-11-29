Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe ismi verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 2 ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe "Mehmet" ismi verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı sağlık merkezinde, Şahire ve Abdulhadi Demir çiftinin oğlu dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 700 gram doğan çocuklarına "Mehmet" adını verdi.

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın ile hastanenin başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, ziyaret ettikleri aileye hayırlı olsun dileğinde bulundu, altın hediye etti.

Barçın, gazetecilere, hastanede ilk doğumun gerçekleşmesinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Anne Şahire Demir de hastanede ilgiyle karşılandığını belirterek, "Bebeğimin, burada doğan ilk bebek olması farklı ve tarih edilemez bir duygu." dedi.

Türk Kızılay Defne Şubesi ekipleri de aileye çeşitli hediyeler verdi.