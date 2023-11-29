BIST 8.042
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.895,23
HABER /  GÜNCEL

Hamsinin kilosu ucuz olunca vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Hamsinin kilosu ucuz olunca vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Zonguldak’ta kilosu 50 TL’den satılan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Abone ol

Zonguldak’ta tezgahlarda hamsi 50 TL’den yerini aldı. Hamsinin fiyatının uygun olması hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti. Tezgahlarda hamsinin fiyatını gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Allah yardım ediyor. Balık bol olduğu zaman 50 TL’ye veriyoruz. Az olduğu zaman 70-90 TL veriyoruz. Biz balığı 80 TL taraftarı değiliz. Bol olsun ucuz olsun halkımız yesin. Bugünlerde balık bol geliyor 50 TL'ye yeniyor. Balık boş olduğu zaman uyguna veriyoruz. İnşallah daha da düşer bizde 50 TL’ye veririz. Havalar yeni yeni soğumaya başladı. Burada hava oluyor Sinop’ta olmuyor. Sinop’ta oluyor burada olmuyor. Halkımızla balığı buluşturuyoruz. Fiyatlar böyle” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Darülaceze'deki Zerrin Özer'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan ziyaret
Darülaceze'deki Zerrin Özer'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan ziyaret
Ahmet Davutoğlu: Doları saçına dolayanlar diğer yanında 7 bin 500 lira emekliler
Ahmet Davutoğlu: Doları saçına dolayanlar diğer yanında 7 bin 500 lira emekliler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! O şehirler MHP'ye verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! O şehirler MHP'ye verilecek
Bursa'da 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı!
Bursa'da 250 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı!
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor!
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor!
Elektrikli araç ithalatına yeni düzenleme
Elektrikli araç ithalatına yeni düzenleme
Kışın aşırı terleme problemine dikkat!
Kışın aşırı terleme problemine dikkat!
CHP lideri Özgür Özel Yunus Yener ile görüştü!
CHP lideri Özgür Özel Yunus Yener ile görüştü!
MHP'li Semih Yalçın'dan Ali Babacan'ın Bahçeli sözlerine tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan Ali Babacan'ın Bahçeli sözlerine tepki
Gazi Üniversitesi'nde Nörobilim ve Nöroteknoloji Merkezi açıldı!
Gazi Üniversitesi'nde Nörobilim ve Nöroteknoloji Merkezi açıldı!
Tasarruf sahipliği oranı üçüncü çeyrekte yüzde 20 oldu
Tasarruf sahipliği oranı üçüncü çeyrekte yüzde 20 oldu
Taksim'de vatandaşlar şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı
Taksim'de vatandaşlar şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı