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Darülaceze'deki Zerrin Özer'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Darülaceze'deki Zerrin Özer'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan ziyaret

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakım ve tedavisi için Darülaceze'ye yerleşen sanatçı Zerrin Özer'i ziyaret etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Darülaceze'deki ziyarette Özer ile sohbet eden Göktaş, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Özer'in kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Özer'in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken Özer'e doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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