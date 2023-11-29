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Kışın aşırı terleme problemine dikkat!

Kışın aşırı terleme problemine dikkat!

Dr. Dündar Güngör, “Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor” dedi.

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Aşırı terlemenin hastalık işareti olabileceğini söyleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Dâhiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, terleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ani değişen hava şartları birçok problemin açığa çıkmasına neden olabileceğini belirten Dr. Dündar Güngör, “Terleme fizyolojik bir olaydır. Vucut ısını düşürülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Fakat terlemenin aşırı olduğu durumlar var. Bunları patolojik kabul edebiliriz. Fizyolojik durumlarda hasta stres ve kaygı durumlarında terleme yaşayabilir. Patolojik durumlarda da soğuk terleme dediğimiz kalp krizi gibi yaşayan insanlarda meydana geliyor. Bir takım kanser hastalıklarında veya kan şekeri düşmesinde patolojik terleme oluşabilir” dedi.

“Ateş yükselmesi ya da zehirlenmeler nedeniyle terleme olabilir”

Terlemenin sağlıkta ciddi sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Dr. Dündar Güngör, “Her türlü enfeksiyondan kaynaklı ortaya çıkan ateş yükselmesi ya da zehirlenmeler nedeniyle terleme olabilir. Kış ayları geldiği için vatandaşlar sıkı giyiniyor ve bu durum aşırı terleme oluşturuyor. Terleme vücut ısını düşürdüğü için üşüme ve buna bağlı bir takım solunum yolu enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyona yakalanma riskini artıyor. Bizim önerimiz kış aylarında hava şartlarına göre giyinmek ve hava sıcaklığına oranla hareket etmek sağlığımız için önemlidir” ifadelerini kullandı.

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