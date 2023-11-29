BIST 8.051
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.895,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evleri havadan görüntülendi!

Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evleri havadan görüntülendi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, hak sahiplerine teslim edilen köy tipi afet konutları FPV dronla görüntülendi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşaat çalışmaları tamamlanan Babatorun Mahallesi'ndeki 25 köy evinin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Anahtarları hak sahiplerine teslim edilen konutların yollarını düzenleyen ekipler, peyzaj işlemlerine devam ediyor.

Eşyasıyla hazır hale getirilen konutlar, Anadolu Ajansı ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pandemi sonrasında kalp krizi görülme sıklığı arttı
Pandemi sonrasında kalp krizi görülme sıklığı arttı
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den NATO üyeliği açıklaması: Hakan Fidan bana...
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den NATO üyeliği açıklaması: Hakan Fidan bana...
Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak!
Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak!
Afyonspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Depremde hayatını kaybedenler için 13 bin fidan diktiler!
Depremde hayatını kaybedenler için 13 bin fidan diktiler!
Kocaeli'de eski eşini yemek yerken öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'de eski eşini yemek yerken öldüren zanlı tutuklandı
ABD de kabul etti: Hamas'ın esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok!
ABD de kabul etti: Hamas'ın esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok!
Bakan Tunç'tan fon açıklaması: "En doğru karar çıkacaktır"
Bakan Tunç'tan fon açıklaması: "En doğru karar çıkacaktır"
Çocuklara 'vitamin' diye uyuşturucu vermiş! Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı, kan donduran detaylar
Çocuklara 'vitamin' diye uyuşturucu vermiş! Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı, kan donduran detaylar
Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak!
Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan piyasalara enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan piyasalara enflasyon mesajı