BIST 8.051
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.895,02
HABER /  EKONOMİ

Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak!

Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak!

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 5-8 Aralık'ta Antalya'da yapılacak.

Abone ol

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun, yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'den 70 firmanın yer alacağını, 20'den fazla ülkeden 1200'ün üzerinde katılımcı beklediklerini belirtti.

Fuarda, sektördeki Türk firmaların yetkili isimlerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getireceklerini aktaran Dursun, organizasyonun Kovid-19 salgını süreci de dahil kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Sektörün ihracatına ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Dursun, en fazla ihracatı Rusya ve Ukrayna'ya yaptıklarını, hedef pazarların ise Güney Kore ile Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri olduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Depremde hayatını kaybedenler için 13 bin fidan diktiler!
Depremde hayatını kaybedenler için 13 bin fidan diktiler!
Kocaeli'de eski eşini yemek yerken öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'de eski eşini yemek yerken öldüren zanlı tutuklandı
ABD de kabul etti: Hamas'ın esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok!
ABD de kabul etti: Hamas'ın esirleri koz olarak kullandığına dair bulgu yok!
Bakan Tunç'tan fon açıklaması: "En doğru karar çıkacaktır"
Bakan Tunç'tan fon açıklaması: "En doğru karar çıkacaktır"
Çocuklara 'vitamin' diye uyuşturucu vermiş! Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı, kan donduran detaylar
Çocuklara 'vitamin' diye uyuşturucu vermiş! Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı, kan donduran detaylar
Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak!
Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan piyasalara enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan piyasalara enflasyon mesajı
Şolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti!
Şolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti!
3. Uluslararası Türkiye Enerji Birliği Kongresi Gazi Üniversitesi'nde düzenlendi
3. Uluslararası Türkiye Enerji Birliği Kongresi Gazi Üniversitesi'nde düzenlendi
Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi
Uluslararası 3. Akdeniz Yer Bilimleri Birliği Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi