Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak!

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 5-8 Aralık'ta Antalya'da yapılacak.

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TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun, yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'den 70 firmanın yer alacağını, 20'den fazla ülkeden 1200'ün üzerinde katılımcı beklediklerini belirtti.

Fuarda, sektördeki Türk firmaların yetkili isimlerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getireceklerini aktaran Dursun, organizasyonun Kovid-19 salgını süreci de dahil kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Sektörün ihracatına ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Dursun, en fazla ihracatı Rusya ve Ukrayna'ya yaptıklarını, hedef pazarların ise Güney Kore ile Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri olduğunu bildirdi.