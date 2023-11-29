Çocuklara 'vitamin' diye uyuşturucu vermiş! Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı, kan donduran detaylar

Kamuoyunda 'Profesör Kabus' olarak bilinen ve hakkında hastalarını istismar ettiği iddiası olan psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı.

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İstanbul’da bir klinikte, hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara verip hipnoz ederek onlarla ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede Süleyman Salih Zoroğlu’nun 21 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 21 kez “Eziyet”, 4 kez “İftira”, 2 kez “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, 2 kez “Şantaj”, 2 kez “Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme”, 1 kez “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme” 1 kez “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer 5 şüpheli hakkında da değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Çocuklara vitamin diye uyuşturucu verdi

21 çocuğun mağdur olarak gösterildiği iddianamede, Zoroğlu'nun çocuklara vitamin diye uyuşturucu madde ketamin verdiği belirtildi.

İddianameye göre o doktor hiç tanımadığı insanlara bile çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyuyordu, çocuklara vitamin adı altında burundan fısfıs şeklinde, iğne yoluyla ya da toz olarak bazı zamanlarda ketamin maddesi verdi.

İddianamede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ketamin içerikli ilaçların kırmızı ve yeşil reçete sistemine tabi olduğunu ve genelde anestezi de kullanılan bir madde olarak belirttiği yer alıyor.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin 10 Ekim’de yaptığı açıklamaya da yer verilen iddianamede, Ketaminin, herhangi bir psikiyatrik bozukluğun tedavisi için kendileri tarafından onaylanmadığının altı çiziliyor ve bu alandaki risklere de dikkat çektiği belirtiliyor.

İntihara yönlendirildiler

Bilirkişi raporunda Zoroğlu'nun mağdur çocuklara yönelttiği kapalı uçlu sorular, hasta mahremiyetini ihlal edici uygulamaları, ebeveynlere yönelik düşmanca ifadeleri, intihar girişimlerine ilişkin yönlendirmeleri ise temel mesleki ve etik ilkelere aykırı olduğunun altı çizildi. Zoroğlu’nun tüm bu eylemlerinin çocuğun duygusal istismarı olduğu kaydedildi.