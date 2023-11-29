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Şolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti!

Şolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti!

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

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İlçede ikamet eden Feyyaz Çetin, alışveriş için çıktığı çarşıda bir poşetin içinde 1050 dolar buldu.

Çevrede paranın sahibini bulamayan Çetin, Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

Görevliler, parayı tutanak karşılığında teslim aldı.

Bir süre sonra Osmancık Belediyesine başvuran Mehmet İpek, kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı teslim aldı.

Parasını teslim alan İpek, Çetin'e teşekkür etti.

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