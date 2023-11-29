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Manisa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrilmesine ve büyük dallarının kırılmasına neden oldu. Fırtınayla birlikte etkili sağanak yağış nedeniyle su akmayan dereler suyla dolmaya başladı.

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Manisa'da perşembe gününde kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağış devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına nedeniyle Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre'de çok sayıda ağaç devrilirken büyük ağaçların dalları kırıldı. Aylardır su akmayan dereler suyla dolarken devrilen ve kırılan ağaçlar Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı.

Şehzadeler'de de ağaçlar devrildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli rüzgar, birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızla müdahale ederek devrilen ağaçları kaldırdı. Gece boyunca devam eden rüzgarın etkisiyle özellikle park ve yeşil alanlarda zarar gören ağaçlar, Şehzadeler Belediyesi'nin koordineli çalışan ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler, devrilen ağaçların yerinden sökülmesi ve çevre düzenlemesi için özverili bir çalışma sergiledi. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. Aynı zamanda, rüzgarın etkisiyle zarar gören diğer alanlarda da incelemelerde bulunarak gereken önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

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