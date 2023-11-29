BIST 8.051
DOLAR 28,91
EURO 31,75
ALTIN 1.895,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin yakalanan terör örgütü PKK/KCK 9 şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Abone ol

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında bulunan oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nevrigül Alan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Annesi Müge Anlı'ya ağlayarak yalvardı
Foto Galeri Nevrigül Alan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Annesi Müge Anlı'ya ağlayarak yalvardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'nın güney sularında ABD'ye ait askeri uçak düştü
Japonya'nın güney sularında ABD'ye ait askeri uçak düştü
Uyuşturucu parasını ses sisteminin içine zulaladı, jandarmadan kaçamadı
Uyuşturucu parasını ses sisteminin içine zulaladı, jandarmadan kaçamadı
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos martıları ve kuşları vurdu
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos martıları ve kuşları vurdu
Malatya'da bir şahıs yolda yürürken silahla vuruldu
Malatya'da bir şahıs yolda yürürken silahla vuruldu
Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?
1 yılda 5 kez soyuldu, son soygundaki hırsızların pişkinliğine isyan etti
1 yılda 5 kez soyuldu, son soygundaki hırsızların pişkinliğine isyan etti
Arnavutköy'de sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Arnavutköy'de sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Aksaray'da salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı
Aksaray'da salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı
Düzce'de inşatta asansör boşluğuna düşerek yaralandı
Düzce'de inşatta asansör boşluğuna düşerek yaralandı
Dev ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi
Dev ağaç, otoparktaki araçların üzerine devrildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülüyor
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülüyor
Tuzla'da 7 balıkçı teknesi battı
Tuzla'da 7 balıkçı teknesi battı