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Malatya'da bir şahıs yolda yürürken silahla vuruldu

Malatya'da bir şahıs yolda yürürken silahla vuruldu

Malatya’da bir şahıs yolda yürürken silahla açılan ateş sonucu bacağında yaralandı.

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Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gelinciktepe mevkiinde yolda yürüyen S.B. sol bacağında hissettiği ağrı sonrası yere yığıldı. S.B. yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesiyle özel araçla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.B.’nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenirken, şahıs polise verdiği ifadesinde kimseyle husumetinin bulunmadığını ateş açanı ise görmediğini belirttiği öğrenildi. Olayın zanlısı olduğu değerlendirilen M.Ç.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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