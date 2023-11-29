1 yılda 5 kez soyuldu, son soygundaki hırsızların pişkinliğine isyan etti

YALOVA'da yaşayan Ersin Acar, 2023’te kentin çeşitli yerlerinde muhtelif şekillerde toplam 5 kez hırsızların gazabına uğradı. Hırsızların 5 kapıyı geçerek gerçekleştirdiği son soygun Acar’ı isyan ettirdi.

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Yalova’da yazılım işiyle uğraşan Ersin Acar’a 2023 yılı uğursuz geldi. Acar’ın ilk olarak Kazımiye köyündeki evi hırsızlar tarafından soyuldu. 1 ay sonra da bu kez Çınarcık’ta güneş paneli aküleri ve karavanındaki malzemeleri çalınan Ersin Acar, ikinci hırsızlık şokunu yaşadı. 2 ay sonra yine Çınarcık’taki yeraltı kabloları çalınan Acar, daha sonra Çiftlikköy ilçesindeki inşaatının demirlerinin çalınmasıyla dördüncü kez hırsızların hedefi oldu.

Acar, son olarak ise Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki ikametinin deposunda yaşanan hırsızlıkla bir kez daha şok oldu. Son yaşanan soygunun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Acar, hırsızların rahat tavırları karşısında şaştı kaldı.

Bina bahçe kapısını geçen ardından “1234” gibi basit bir şifreli apartman kapısını açan 2 hırsız, sonrasında da bodrum katına indi. Hırsızlar burada yer alan depoya da 2 kapıyı geçerek ulaştı. Deponun anahtarının gizlediği yeri bulan 2 şüpheli yaklaşık 50 bin değerindeki dalgıç ve marangoz malzemelerini çaldı. Hırsızlar malzemeleri çantalara doldurarak toplam 4 saate 4 tur atarak götürdüler.

“Gece 01.00’den sabah 05.00’e kadar sürüyor

Yaşanan olayı anlatan Ersin Acar, şunları kaydetti:

“5 kez hırsızlıkla karşı karşıya geldim. Çınarcık’ta, Kazımiye’de Çiftlikköy’de ve evimin olduğu merkezde. En son yaşadığımız çok ilginçti. Diğerlerinde kamera görüntüsü yoktu ama burada gördüğümüz kadarıyla artık hırsızlar çok rahat bir biçimde ve işini profesyonel yapıyorlar. Bizim apartmanımızdan yaşayanlardan daha rahat şekilde, apartmana girip rahat bir şekilde teşhis yapıp sonrasında hırsızlığı gerçekleştirebiliyorlar onu öğrendik. Güvenlik kamerasındaki videolarda bunu gayet açıkça görüyoruz. Arkadaş basit şekilde kendi evine girer gibi giriyor. Rahat bir şekilde giriyorlar içeriye. Bir kapıyı açıyorlar, sonra apartman içinde geziyorlar. Sonra alt kata iniyorlar. O sırada bir sürü insanla karşılaşabilirler hiçbir tedirginlik yok. Depoya iniyorlar. Depoda yine kilitli kapıyı açıyorlar, yine malzemeleri alıyorlar, dışarda arabası mı var, arkadaşı mı var yine veriyorlar, geliyorlar içeriye aynı şekilde bu gece 01.00’den sabah 05.00’e kadar sürüyor. Hiçbir korku yok biriyle karşılaşırmışız diye. En tedirgin eden nokta bu bizi”