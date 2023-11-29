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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerine başlandı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Dün toplam 33 maddesi kabul edilen teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler yapılıyor.

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