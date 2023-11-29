Seçil Erzan'ın odasındaki 52 dakikanın görüntüleri tek tek ortaya çıktı!

Türkiye'yi şaşkına çeviren fon vurgunu gündemden düşmüyor. Akılalmaz vurgundan bu kez Seçil Erzan'ın yanı sıra futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimlerin banka görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erzan'ın odasına girip çıkan kişiler yer aldı. Ayrıca Erzan'ın ifadesinde "Birden Merve saçıma yapıştı. Saçımı yolmaya başladı. Kolumdaki Rolex saatimi zorla çekip aldı" diyerek anlattığı anların öncesi de ortaya çıktı.

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Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılığa karıştığı görüntüler bilirkişi raporuna girdi. Erzan'ın bankadan son kez çıkıp gittiği, bir daha da dönmediği son an da kameraya yansıdı. Milliyet'in paylaştığı görüntüler ve o karelerin hikayeleri şöyle...

Selçuk İnal'dan ziyaret

1 NUMARALI fotoğraf: Raporda Erzan’ın bankadaki odasına girip çıkarken birden fazla görüntüsü yer alıyor. Erzan, sabah saat 09.00 sıralarında geldiği bankadan genelde 18.00’i geçerken ayrılıyor.

21 NUMARALI fotoğraf: Tarih 7 Mart 2023, saat 14.46. Görüntüdeki kişi 1 milyon 535 bin dolar dolandırılan futbolcu Selçuk İnan. İnan, Erzan’la görüştükten sonra 14.52’de ayrılıyor. İnan, ifadesinde, “Kendisiyle birlikte fonu (Denizbank Genel Müdürü) Hakan Ateş ve (Denizbank Genel Müdür Yardımcısı) Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğini söyledi. Bunun üzerine toplamda 3 milyon 685 bin doları üç seferde yatırdım. Bu paraları Erzan’ın odasında Erzan’a verdim. 2 milyon 150 bin dolarını süreç içerisinde fonun elde ettiği asıl alacak ve kâr payı diye bana bankada iade etti” demişti.

85, 86, 93, 94, 95, 96 NUMARALI fotoğraflar: 20 Mart 2023’te, saat 10.20’DE 4 milyon 292 bin dolar dolandırılan futbolcu Emre Belözoğlu, kuzeni ve aynı zamanda Fatih Terim’in damadı olan Volkan Bahçekapılı, yanlarında ismi belirtilmeyen bir erkek şahısla Erzan’ın odasına giriyor. Üç kişi, 11.12’de Erzan’ın odasından ayrılıyor.

48 NUMARALI fotoğraf: Tarih 13 Mart 2023. 13.11 sıralarında iş insanı Atilla Baltaş, yanında bir kişiyle birlikte Erzan’ın odasına giriyor. 14.32’de odadan çıkıyorlar. Parasını Erzan’dan geri alan isimlerden Semih Kaya’ya verilen çantada, Baltaş’a ait GPS cihazı bulunmuştu.

Baltaş’ın avukatı, müvekkilinin para taşınırken bazen hırsızlık olaylarına karşı önlem olarak bunu yaptığını söylemişti. Erzan ise “Atilla Baltaş benden verdiği paraları katbekat faizle almıştır. Ayrıca Atilla Baltaş’tan fon adı altında para almadım. Baltaş’tan faiziyle para satın aldım. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş’a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre’ye mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Baltaş o paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti” demişti.

25 NUMARALI fotoğraf: 7 Mart’ta 16.00 sıralarında futbolcu Mert Zeydanlı odaya giriyor, 17.02’de ayrılıyor. Erzan, ifadesinde, “Mert Zeydanlı fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden 2 milyon 200 bin dolar aldım. Bu parayı bankada odamda teslim aldım. Ancak sadece 400 bin dolar ödedim. İnci Çeviker benim fon vaadi ile 2 milyon 200 bin dolar aldığım Bülent Çeviker’in eşidir. Fonun vadettiğim tarihi gelince beni o dönem çok sık aramışlardı. Gününde para ödenmeyince Mert Zeydanlı’yı aradım. ‘Birazdan seni arayacağım, benimle bankadan biriymiş gibi konuşur musun?’ dedim. O da kabul etti. İnci Çeviker yanımdayken aradım. Her şeyin yolunda olup olmadığını sordum, o da benimle kısa bir görüşme yaptı ancak banka tutanaklara Mert Zeydanlı’nın adeta İnci Çeviker’i benimle birlikte kandırmasına iştirak etmiş gibi bir rapor düzenlediler” demişti.

29 NUMARALI fotoğraf: Tarih 8 Mart 2023. Saat 12.25. Erzan’ın teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz odaya giriyor. 14.05’te 35-40 yaşlarında bir kadın, odaya girip 14.22 sıralarında odadan ayrılıyor. 14.08’de bu kez 40-45 yaşlarında bir kadın odaya giriyor, 15.05’te de çıkıyor. 15.55’te, tam 3.5 saat sonra, Erzan kuzeniyle birlikte odadan ayrılıyor. Erzan, “Mart ayında Tanın Yılmaz, Barış Tari isimli şahsın arabasına ipotek koydurduğunu, bu ipoteğin acilen kaldırılması gerektiğini söyledi. Aynı gün Tanın yanımda bulunduğu sırada (eşi) Merve de odama geldi. Birden Merve saçıma yapıştı. Saçımı yolmaya başladı. Çok sayıda hakaret etti. Hatta o gün kolumda bulunan Rolex saatimi Merve zorla çekip aldı” diye ifade vermişti.

158 numaralı fotoğrafta Erzan, en son 5 Nisan’da saat 17.58’de odasından ayrılırken görülüyor. Erzan, o tarihten sonra bankaya bir daha uğramıyor. 7 Nisan’da hakkında suç duyurusunda bulunulan Erzan, 11 Nisan’da gözaltına alınıp tutuklanıyor.