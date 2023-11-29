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Manisa’da abartı egzozlara ceza yağdı

Manisa’da abartı egzozlara ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından düzenlenen denetimlerde abartı egzoz taktırarak çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza kesildi.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi" düzenlendi. Denetimlerde Bin 959 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu görülen 260 araç ve sürücüsüne toplam 740 bin 96 TL idari para cezası uygulandı, 52 araç trafikten men edildi.

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