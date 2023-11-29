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AK Parti'den İstanbul ve Ankara için 'herkese sürpriz olacak' aday! Erdoğan ne dedi?

AK Parti'den İstanbul ve Ankara için 'herkese sürpriz olacak' aday! Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için mesaisini yoğunlaştırdı. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı merak edilirken, AK Parti'den kulisleri dalgalandıran bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Mart 2024 belediye başkanlığı seçimlerinde göstereceği adaylarla ilgili mesaisini yoğunlaştırdı. 81 ilde yapılan temayül yoklaması sonuçları Genel Merkez'e ulaştı. Erdoğan, bazı belediye başkanları ile vedalaşacaklarını açıklarken, AK Parti kulislerinde Ankara ve İstanbul için flaş iddialar dolaşmaya başladı. 

“Herkes için sürpriz” bazı isimler...

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde özellikle de İstanbul ve Ankara’da belediye başkanlıklarına “herkes için sürpriz” bazı isimlerin aday gösterilebileceği konuşuluyor. AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarını belirlemekte geç kaldığı tezleri de daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. 

Külliye'de aday belirleme toplantısı

Dün AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. AK parti kurmaylarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aday adaylığı listeleri üzerinde çalıştığı öğrenildi.

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