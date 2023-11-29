Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

Kocaeli Dilovası’nda işçi servisinin devrilmesiyle 9 kişi yaralandı. Kazadan dolayı trafik akışı bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı.Abone ol
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.