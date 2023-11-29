Erdoğan ve Bahçeli anlaştı! Yerel seçimde o yerler MHP'ye bırakılacak!

2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimler için partiler çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı da yerel seçimlerde yapılacak işbirliğine son halini vermek için bugün son kez bir araya gelecek

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Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler için heyetler arası görüşmeleri büyük ölçüde tamamladı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü buluşmalarıyla heyetlerin çalışmalarına son şeklini verecekleri belirtiliyor. İttifak kapsamında oluşturulan stratejinin, CHP'nin potansiyel olarak kazanabileceği iller, ilçeler ve beldelere odaklandığı göze çarpıyor.

AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adaylarla seçime girecek. Bu büyükşehirlerden Adana, Mersin ve Manisa'da 2019'daki gibi MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti 'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor.

27 yerde ortak aday

Görüşmelerde deprem bölgelerinin yönetimi konusu, deprem sonrası kalkınmayı hızlandırmak amacıyla AK Parti 'nin önerisi doğrultusunda ele alınıyor. Ancak bu illerden Osmaniye ve Adana'nın MHP'ye bırakılacağı belirtiliyor. AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği dile getiriliyor. Bu illerde, Osmaniye dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği belirtiliyor.

HÜDAPAR aday çıkarmayacak

Cumhur İttifakı'nda yerelde işbirliği konusunda öne sürülen iddialar arasında AK Parti 'nin HÜDAPAR'ı destekleyeceği bazı Doğu illeri vardı. Ancak 14 Mayıs'taki seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde de işbirliği kapsamında AK Parti 'nin, HÜDAPAR'ın aday çıkarmayacağı ve AK Parti 'nin adaylarına destek vereceği belirtiliyor. AK Parti 'nin DSP ile yürüttüğü görüşmelerde ise tek bir yerde işbirliği yapılması kararı alındığının altı çiziliyor.