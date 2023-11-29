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Naci Görür 'ilk kez söyleyeceğim' deyip uyardı! O ilimizde 7.4 deprem olacak, eli kulağında...

Naci Görür 'ilk kez söyleyeceğim' deyip uyardı! O ilimizde 7.4 deprem olacak, eli kulağında...

KAHRAMANMARAŞ depremini günler öncesinden bilip uyaran Prof. Dr. Naci Görür şimdi de "İlk kez söyleyeceğim. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Eli kulağında, şakası yok" dedi.

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, en yakında 7 üzeri deprem olacak şehri açıkladı. Katıldığı canlı yayında, "Yakın vadede tehlike gördüğünüz fay hattı var mı?" sorusuna Naci Görür'den korkutan bir cevap geldi. Tunceli'ye dikkat çeken Görür, "Ben ilk kez söyleyeceğim. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Eli kulağında, şakası yok" dedi. 

"Tunceli tehdit altında"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Haber Global'de yaptığı açıklamada Tunceli ile ilgili şunları söyledi:

- Yakın vadede tehlike gördüğünüz fay hattı var mı?

- Ben ilk kez söyleyeceğim. Türkiye'de Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Çünkü Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larda deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme periyodu var. Yani 1794'e 250 koyarsanız günümüze yaklaşırsınız. Dolayısıyla orası tehlikeli.

"7,4'e kadar deprem üretebilir"

- Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Biz zaten Erzincan-Karlıova, Bingöl-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar deprem çıkabilir. Bu fay Tunceli'ye fazla uzak değil, yakın. Tunceli o fayın güneyinde. Batıdan da aktif bir fayla çevrilidir. Ovacık fayı, yavaş hareket ederek deprem üretiyor. Tunceli'nin hemen güneyinde Nazimiye fayı var. Dört taraftan fay ile çevrilidir. Yedisu fayı özellikle endişe konumundadır.

"Eli kulağında şakası yok"

Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz. MTA'yı (Maden Tetkik Arama) bunu tespit etmeye memur edin. Bilimin faydası, yerbilimcinin varoluş nedeni budur.

Malatya'dan Hatay'a kadar 500 sene...

- Malatya'dan Hatay'a kadar çok önemli kesimi kırıldı. Uzun dönem afet niteliğinde büyük deprem oluşmaz ancak bazı graben fayları var. Fakat yaşları itibari ile yavaş faylardır. Büyük deprem 500 sene beklemiyoruz. Doğu Anadolu fayının hareketinin 7 ve üstü deprem stresi oluşturması için 500 yıl gerekiyor.

- Sözünü ettiğim fayın kırılmamış kesimleri de bir süre sonra kırılıyor. Artçı deprem diyoruz. O bölgede yaklaşık 1-1,5 sene deprem hissedeceğiz. Doğu Anadolu fayında Bingöl ve Karlıova bölgesi hariç büyük depremlerden uzağız. Kırılmamış yerler varsa kırılacaklardır.

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