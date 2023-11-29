BIST 8.104
DOLAR 28,95
EURO 31,85
ALTIN 1.900,66
HABER /  EKONOMİ

Yeni evleneceklere 150 bin TL destek! Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni evleneceklere 150 bin TL destek! Resmi Gazete'de yayınlandı

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu
Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı engellendi!
Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı engellendi!
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı!
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı!
İstanbul'da karaya oturan tankerdeki mürettebat kurtarıldı!
İstanbul'da karaya oturan tankerdeki mürettebat kurtarıldı!
Türk-İş'ten asgari ücret için ilk talep geldi!
Türk-İş'ten asgari ücret için ilk talep geldi!
Hatay’da bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Hatay’da bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi
İspanyol parti lideri Belarra'dan Batı'ya tokat gibi sözler
İspanyol parti lideri Belarra'dan Batı'ya tokat gibi sözler
Yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada hangi başlıklar var?
Yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada hangi başlıklar var?
İsrail hapishanelerinde korkunç olay! Nevzat Çiçek 'duyduğumda şoke oldum' diyerek anlattı
İsrail hapishanelerinde korkunç olay! Nevzat Çiçek 'duyduğumda şoke oldum' diyerek anlattı
İnternetten araç satın almak istedi, 255 bin lira dolandırıldı
İnternetten araç satın almak istedi, 255 bin lira dolandırıldı
Samsun’da 25 yaşındaki genç kendini vurarak intihar etti
Samsun’da 25 yaşındaki genç kendini vurarak intihar etti
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı