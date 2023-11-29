Yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada hangi başlıklar var?

2023 yılının son MGK toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ana gündemin Gazze olması beklenirken, sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.

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Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Gündemin yoğun olacağı toplantıda ise ana konular; insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları olacak.

Gazze gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan toplantıda Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek. Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.