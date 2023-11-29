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İnternetten araç satın almak istedi, 255 bin lira dolandırıldı

İnternetten araç satın almak istedi, 255 bin lira dolandırıldı

Sosyal medyada gördükleri satılık araç ilanını kopyalayıp, görseldeki araçları kendi araçlarıymış gibi satılığa çıkartan, sazan sarmalı yöntemiyle bir vatandaşı 255 bin lira dolandıran 4 kişilik şebeke çökertildi.

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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşların ilan bilgilerini kopyalayarak kendi araçları gibi daha düşük fiyattan ilana koydukları, kendilerini arayan vatandaşlara çeşitli bahaneler sunarak vermiş oldukları İBAN numaralarına para göndertip, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli belirlendi. Otomobil satın almak isteyen bir vatandaşı 255 bin lira dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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