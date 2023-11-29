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TikTok'ta müstehcen yayın yapan 'Laz Kızı' konuştu! Kocam bir şey demedi! Kaç para kazanıyor?

TikTok'ta müstehcen yayın yapan 'Laz Kızı' konuştu! Kocam bir şey demedi! Kaç para kazanıyor?

Sosyal medya platformu TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen 'Laz Kızı' lakaplı G.D. gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Laz kızı, canlı yayınlardan kaç para kazandığını, kocasının bu duruma ne dediğini ilk kez anlattı.

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Sosyal medya platformu TikTok hesabından yayın açan 'Laz Kızı' 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra gözaltına alınan G.D., bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

O gün 7 bin 500 lira kazandım

Show Haber'e konuşan G.D., "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu." dedi.

Kocam çok tepki göstermedi

Yayında kocasının da gözükmesiyle ilgili Laz Kızı G.D, "Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu" dedi.

TikTok'ta benden kötüleri var!

Kendini savunan G.D. şunları söyledi, "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerini kullandı.

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