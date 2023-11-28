Yabancı sermaye geliyor! Yatırım yapmak için yarışacaklar

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'ye yatırım için bekleyen yabancı sermayenin yerel seçimlerden önce geleceğini söyledi. Ekonomide atılan adımlar olumlu. Seçim öncesi yabancılar yatırım yapmak için yarışacak dedi.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'ye yatırım için bekleyen yabancı sermayenin yerel seçimlerden önce geleceğini söyledi. Aran "Seçime 1 ay kala yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmak için yarışacağını düşünüyorum" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Türkiye'nin risk priminin (CDS) 300 puanın altına kadar ineceğini belirterek, yabancı ilgisinin daha da artacağını söyledi. Aran yabancı sermaye akışı için tarih de verdi. Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda yapılan 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi nedeniyle bulunduğu Antalya'da soruları yanıtlayan Aran "Genellikle seçimlerden sonra Türkiye'ye yabancı sermayenin ilgisinin artacağı yönünde bir beklenti var. Ben Türkiye'ye girmek için bekleyen yabancı sermayenin yerel seçimlerden sonra değil seçimlerden önce geleceğini ve yatırım yapmak için yarışacağını düşünüyorum" dedi.

Kredi akışı da olacak

Türkiye'ye olan sermaye akımlarının güçlenmesiyle uygun maliyetle yabancı para kredi verebilir duruma geleceklerini aktaran Aran, "CDS risk priminin 300'ün altına ineceğini öngörüyorum. Dolayısıyla CDS risk priminin düşük olduğu, yabancı ilgisinin yüksek seyrettiği, yabancı para kredi bulabildiğimiz bir yerde çok rahatlıkla iş dünyasına, turizmcilere dolar ve euro bazında kredi verebileceğimizi düşünüyorum. Bu, bankalar arasındaki rekabeti de artıracak" dedi.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 40'a çıkarmasını da olumlu bulan Hakan Aran "Bugün atılan adımlar, ekonomide sadece fiyat istikrarını değil finansal istikrarı da sağlamak açısından önemli. Kredi maliyetleri faiz artışıyla artıyor ancak daha önceki ucuz olduğu düşünülen kredi faizi seviyeleri devam ettirilebilir değil. Aslında sıkıntılı gibi görünen bu ortam, her sektörde işini iyi yapanla yapmayanı; gerçekten işini iyi yapanla bugüne kadar ucuz kredi bulduğu için yapıyormuş gibi görünenleri ayırt etme açısından sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Parasal sıkılaşmanın olduğu yerde, rasyonel hareket eden aktörler kalacak. Rasyonel hareket eden aktörler derken, bir iş yapan, işten kazandığını işine yatıran gerçek iş insanlarından bahsediyorum" dedi.

Türkiye dünya devlerinin radarında

Türkiye yılın ilk dokuz ayında dünyadaki zorlu koşullara rağmen uluslararası yatırımlarda dünya devlerinin radarına girmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden alınan bilgiye göre bu yılın 9 ayında 93 yeni yatırım projesi geldi. İlk sırada 17 projeyle taşımacılık ve depolama, ikinci sırada 9 projeyle endüstriyel ekipman sektörü yer aldı. Ayrıca gelecek dönemde Türkiye'ye yapılacağı açıklanan 17 uluslararası doğrudan yatırım projesi bulunuyor. İşte ilk 9 ayda öne çıkan bazı yatırımlar:

Alibaba: İstanbul Havalimanı'nda kuracağı lojistik merkez ve Ankara'da açacağı veri merkeziyle toplam 1 milyar doları aşan yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.

Amazon: 100 milyon dolarlık yatırımıyla Tuzla'daki lojistik merkezini bu yıl açarken merkezde 800 kişiye istihdam sağladı.

Dhl: Mng Kargo'nun yüzde 100 hissesini aldı

FedEx: İstanbul Havalimanı'nda yeni bir küresel hava transit tesisi inşa edeceğini açıkladı.

Katar-Esas: Katar Yatırım Otoritesi ve Esas Holding'in girişim sermayesi kolu Esas Ventures, yapay zeka pazarlama platformlarından Insider'a 105 milyon dolar yatırım kararı aldı.

Toyota: Toplam 7 milyar TL'lik yatırımıyla Toyota'nın Avrupa'daki ilk batarya ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi Sakarya'da kuruldu.

Ford: Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikasında üretmeye başladı.

Valeo: Otomobil sektörüne yedek parça üreten Fransız Valeo, Bursa tesisini genişleteceğini duyurdu.

Tatneft: Rus şirket, Aytemiz Akaryakıt'ı 320 milyon dolar karşılığı aldı.

PepsiCo: 'Dizayn ve İnovasyon Merkezi'ni açtı.

Huawei: Ankara'da ilk yerel bulut hizmetini uygulamaya geçirdi.

Dövizde enflasyonla orantılı artış olur

Döviz kurlarına ilişkin de değerlendirmelerini aktaran Hakan Aran, önceki dönemlerde olduğu gibi döviz kurlarında artık anormal artış beklemediklerini, enflasyona paralel bir kur artışı beklediklerini söyledi. Hakan Aran, "Şu anda başladığımız yolda devam edersek, sonuçları bizi 2026'da rahatlatır" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki döneme dair faiz beklentilerini de aktaran Aran, aralık ayındaki artıştan sonra faiz artırımına ara verilmesini öngördüğünü söyledi. Aran, "Bence Merkez Bankası, faiz seviyesini sene sonunda kendi öngördüğü yere getirme konusunda çok kararlı görünüyor" yorumunu yaptı.

TL mevduata dönüş hızlanacak

Hakan Aran, faiz artırımlarının ardından mevduatın kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklediğini belirterek, "Dolarize olmuştuk ve yabancı para mevduatın payı çok artmıştı. Normalleşen politikada yabancı para mevduattan TL mevduata önemli bir dönüş bekliyoruz" dedi.

Önce aldı, sonra tavsiye etti

ABD'li yatırım bankası Bank of America, 17-24 Kasım haftasında alım yaptığı hisseleri dün yayınladığı raporla tavsiye etti. ABD'li banka, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kedi için 'Al' tavsiyesinde bulundu. Bankanın raporunda sürdürülebilir yüzde 30 ile öz sermaye kârlılığı açısından Türk özel bankalarının iyi bir değer sunduğu belirtildi.

Bank of America'nın tavsiyesinin ardından güne yüzde 0.8 artışla başlayan borsada değer artışı bir ara yüzde 2'yi geçti. Bankacılık endeksindeki artış ise gün içinde yüzde 6'ya yaklaştı. Bu arada bir diğer ABD'li banka Goldman Sachs izlediği Türk bankalarında, hisse başına kazanç tahminlerini artırdığı belirtilerek, "Fiyat hedeflerimiz, Türk bankaları için ortalama yüzde 5 civarında artışı gösteriyor" denildi.