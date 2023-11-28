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Galatasaray-Manchester United maçı için metro seferleri artırıldı

Galatasaray-Manchester United maçı için metro seferleri artırıldı

Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç nedeniyle mevcut seferlere ek olarak 18.45-20.30 saatlerinde Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler düzenlenecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacağı açıklandı.

7,5 dakika arayla aktarmasız seferler olacak

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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