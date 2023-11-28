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Arnavutköy'de bir otomobil kurşunlanmış halde bulundu

Arnavutköy'de bir otomobil kurşunlanmış halde bulundu

Arnavutköy yol kenarında camı ve lastikleri patlamış, kurşun isabetleri olan bir otomobil bulundu. Aracın içerisinde de maske çıktı.

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Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde camları kırılmış, lastikleri patlamış ve kurşunlanmış bir otomobil terk edilmiş şekilde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracın dün gece saatlerinde Esenler'de işlenen cinayet ile ilişkili olabilme ihtimali üzerinde dururken araç üzerindeki incelemeler devam ediyor. Aracın kim ya da kimler tarafından terk edildiği ise henüz bilinmiyor. Öte yandan, aracın detaylı incelenmek üzere Üsküdar'da bulunan oto inceleme laboratuvarına çekileceği öğrenilirken, içerisinde de maske çıktı.

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