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İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

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