Elazığ’da korkutan ev yangını, kontrol altına alındı

Elazığ’da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi 9007. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri kapıyı kırıp, yangına müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın sonrasında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.