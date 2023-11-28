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Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de jandarma ekipleri tarafından 489 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 17- 23 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 489 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.

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