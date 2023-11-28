BIST 8.065
DOLAR 28,92
EURO 31,77
ALTIN 1.881,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

KOCAELİ'de hayatını kaybeden 92 yaşındaki babasının cenazesini yıkarken fenalaşan 66 yaşındaki Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Abone ol

İzmit'te yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel'in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı.

Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Bir gün arayla toprağa verildiler

Maksut Temel’in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altında inanılmaz rakam! Yeni rekor için tarih belli oldu, sürpriz olmayacak elinizdekini satın satmayın!
Foto Galeri Altında inanılmaz rakam! Yeni rekor için tarih belli oldu, sürpriz olmayacak elinizdekini satın satmayın! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sağanak yağışlar İstanbul'a yaradı! İşte barajlardaki son durum
Sağanak yağışlar İstanbul'a yaradı! İşte barajlardaki son durum
Süper Lig ekibi, yeni teknik direktörünü açıkladı
Süper Lig ekibi, yeni teknik direktörünü açıkladı
Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ı basına tanıttı
Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ı basına tanıttı
Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
Erik ten Hag: Galatasaray karşısında kendimize güveniyoruz
Erik ten Hag: Galatasaray karşısında kendimize güveniyoruz
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç çıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç çıklaması
Türk Hava Yolları (THY) 56 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) 56 seferini iptal etti
Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 düzensiz göçmen yakalandı
Denizbank'tan Fatih Terim Fonu açıklaması! 'Saadet zinciriyle ilgimiz yok'
Denizbank'tan Fatih Terim Fonu açıklaması! 'Saadet zinciriyle ilgimiz yok'
Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
Tunceli'de şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular
Tunceli'de şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular