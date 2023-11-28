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Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

Bursaspor, hafta sonunda karşı karşıya geleceği Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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