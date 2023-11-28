BIST 8.088
DOLAR 28,93
EURO 31,72
ALTIN 1.874,16
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6’ıncı kattan düşen inşaat işçi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, 07.40 sıralarında Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İskender Mahallesi’nde bir sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar (42) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersin Kar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Gazze'ye sahra hastaneleri kuruyor Yeni hastalar Türkiye yolunda Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye Gazze'ye sahra hastaneleri kuruyor Yeni hastalar Türkiye yolunda Fahrettin Koca açıkladı
Satışlar geçen yılın iki katından fazla arttı! Efsane Kasım’ın 'Z Raporu': Hepsiburada’dan hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf
Satışlar geçen yılın iki katından fazla arttı! Efsane Kasım’ın 'Z Raporu': Hepsiburada’dan hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf
Bella Hadid'in babası anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu
Bella Hadid'in babası anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu
CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tepki: Ahlakına ve vicdanına havale ediyorum...  
CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tepki: Ahlakına ve vicdanına havale ediyorum...  
Beylikdüzü'nde ev yangını çıktı, 3 kişi mahsur kaldı
Beylikdüzü'nde ev yangını çıktı, 3 kişi mahsur kaldı
Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu
Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den AK Parti'ye yeşil ışık
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den AK Parti'ye yeşil ışık
TFF açıkladı! Ekim 2023 döneminin Fair Play ödülleri belli oldu!
TFF açıkladı! Ekim 2023 döneminin Fair Play ödülleri belli oldu!
Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye’deki kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı
Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye’deki kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti! Bugün gelmesi bekleniyordu
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti! Bugün gelmesi bekleniyordu
Siirt'te tarım aracına kolunu kaptıran çiftçi hastaneye kaldırıldı
Siirt'te tarım aracına kolunu kaptıran çiftçi hastaneye kaldırıldı
Olaf Scholz "2024 bütçesinde kemer sıkma kararları olacak" dedi, sözler verdi
Olaf Scholz "2024 bütçesinde kemer sıkma kararları olacak" dedi, sözler verdi