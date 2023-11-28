BIST 8.106
DOLAR 28,93
EURO 31,71
ALTIN 1.874,61
HABER /  GÜNCEL

Beylikdüzü'nde ev yangını çıktı, 3 kişi mahsur kaldı

Beylikdüzü'nde ev yangını çıktı, 3 kişi mahsur kaldı

Beylikdüzü'nde 5 katlı binanın bahçe katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Yangın, saat 13.45 sıralarında Yakuplu Mahallesi 40'ıncı sokakta yaşandı. 5 katlı binanın bahçe katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İddiaya göre, yangının alevlerini gören evdeki vatandaşlar kendisini dışarıya atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanlar tüm apartmanı sararken üst katlarda mahsur kalan 3 vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle balkondan kurtarıldı. Yangın söndürülürken çıkma nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa ise olay yerine gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yangını gören bir vatandaş, " Ne olduğunu bizde tam bilmiyoruz şofbenden çıktığı söyleniyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu
Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den AK Parti'ye yeşil ışık
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den AK Parti'ye yeşil ışık
TFF açıkladı! Ekim 2023 döneminin Fair Play ödülleri belli oldu!
TFF açıkladı! Ekim 2023 döneminin Fair Play ödülleri belli oldu!
Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye’deki kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı
Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye’deki kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti! Bugün gelmesi bekleniyordu
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti! Bugün gelmesi bekleniyordu
Siirt'te tarım aracına kolunu kaptıran çiftçi hastaneye kaldırıldı
Siirt'te tarım aracına kolunu kaptıran çiftçi hastaneye kaldırıldı
Olaf Scholz "2024 bütçesinde kemer sıkma kararları olacak" dedi, sözler verdi
Olaf Scholz "2024 bütçesinde kemer sıkma kararları olacak" dedi, sözler verdi
Meteoroloji'den Kocaeli için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi
Meteoroloji'den Kocaeli için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi
Paylaşımlı ev ilanlarında yüzde 95 artış: Kira krizine 'ev arkadaşlığı' çözümü
Paylaşımlı ev ilanlarında yüzde 95 artış: Kira krizine 'ev arkadaşlığı' çözümü
Cezaevi firarisi jandarma yapay zeka yazılımıyla yakalandı
Cezaevi firarisi jandarma yapay zeka yazılımıyla yakalandı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
BİM'de reyonda gördüğü fareyi çeken vatandaş olayla ilgili ilk kez konuştu
BİM'de reyonda gördüğü fareyi çeken vatandaş olayla ilgili ilk kez konuştu