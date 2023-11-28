Başkan İsmet Yıldırım Ümraniye’deki kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tamamlandığında 2 bin 400 kişinin yeni yaşam alanı olacağı Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje alanında Ümraniye için hazırladıkları yeni kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı.

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Yeni açıklanan Topağacı Mahallesi 1. ve 2. Etap, İstiklal Mahallesi Projesi, İnkılap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde olmak üzere 6 proje alanında yapılacak olan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturması planlandı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı. Başkan İsmet Yıldırım, 597 konut, 28 dükkân ve yaklaşık 68 sınıf kapasiteli lisenin bulunduğu projeyi basın mensuplarına tanıttı.

8 bin 128 kişi için yeni kentsel dönüşüm projeleri açıklandı

Yeni yapılacak projelerle Ümraniye’de 2 bin 32 yeni bağımsız birim yapılacak. Bu projeler sayesinde 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Başkan Yıldırım, yeni yapılacak projeler için “Ümraniye’ye kazandırdığımız modern yaşam alanlarının hayırlı olmasını diliyorum. Güvenli ve modern yaşam alanlarında yaşamak herkesin hakkı” dedi.

“Hekimbaşı’ında yeni bir yaşam alanı oluşuyor“

Yeni bir yaşam alanının yükseldiği Hekimbaşı Mahallesi’nde 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkân, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları, yaklaşık 68 sınıf kapasiteli lise bulunuyor.

Basın mensuplarıyla birlikte şantiyeyi gezen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’yi, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir ilçeye dönüştüreceğiz” diyerek yeni projelerin de müjdesini paylaştı. Yeni yapılacak projelerle 2 bin 32 yeni bağımsız birim ile 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Ayrıca yapılan kentsel dönüşüm atağı sayesinde Ümraniye’de sadece 300 adet riskli bina kaldı.

“100 Bin TL’lik danışmanlık hizmeti Belediyede ücretsiz veriliyor “

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’de planlanan, devam eden ve tamamlanan deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Kentsel dönüşüm bilgilendirme çalışmalarından da bahseden Başkan Yıldırım, “Vatandaşlar için proje başına maliyeti yaklaşık 100 bin TL’lik danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak 6 bin 534 bina için verdik. Bu vesileyle 653 milyon 400 bin lira ücretsiz hizmet sağladık. Ayrıca dönüşüm sürecinde 18 ay süreyle kişi başına 3 bin 500 TL kira desteği yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 74 milyon 774 bin 410 TL destek verdik. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriyoruz. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz” dedi.