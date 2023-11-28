CHP'ye dönmesine izin verilen Tanju Özcan parti grubunda konuştu

CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi. Partisinin Meclis'teki grup toplantısına giden Özcan, “Baba evine döndüm, Artık geriye dönük bakmayalım” dedi.

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CHP Parti Meclisi (PM), partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.

Özcan, bugün CHP'nin grup toplantısına da katılım gösterdi ve şunları söyledi:

"Heyecanlı ve mutluyum, baba evine geri döndük. Artık geriye dönük bakmayalım, o günler geride kaldı. Adayım. Tabanda bir heyecan oluştu, inşallah Türkiye genelinde de başarılı bir sonuç bekliyorum"