Fatih Portakal asgari ücreti duyurdu! 100 lira eksik, 100 lira fazla olur ama...

Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret konusunda yorum yaparken gündemdeki fon dolandırıcılığına dikkat çekti. Halkı dolandıranlar, kolay para kazananlar, parası olanların açgözlülüğü faiz hastalıkları! Bunların son dönemde kamuoyunda gündem olan kişilerin ortak noktası olduğunu dile getiren Fatih Portakal, asgari ücret konusundaki son bilgileri paylaştı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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Herkes 2024 asgari ücret zammını takip ediyor. Hükümet ile işçi temsilcileri 1 Aralık'ta ilk görüşmeyi yapacak. Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret zammı konusundaki son bilgileri Sözcü Tv'deki haber bülteninde paylaştı. Ocak asgari ücret zammı için rakamlar gelmeye devam ediyor...

Emekli zammı da merak ediliyor

Emekli maaşları da yeni yıl zamlarını bekliyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 7.500 TL! Orada da asgari ücretle birlikte enflasyon zammı yapılacak. Asgari ücretle çalışanlar kadar emekliler de yeni yıl zamlarını araştırıyor.

Komisyon 1 Aralık'ta toplanıyor

Asgari Ücret için pazarlık masası kuruluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Cuma günü toplanıyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücretle ilgili bir açıklama yaparak 'Bu sene asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu' dedi.

Asgari ücret 17 bin lira olacak. 100 lira aşağısı, 100 lira yukarısı...

Asgari ücret aşağı yukarı 17 bin TL olacak! 16.500 - 16.900... Sevgili izleyiciler size daha önce de söylemiştim, 100 lira eksik 100 lira fazla olabilir! Ama şunu söyleyeyim fazlasıyla çıkaracaklar. Bunu da söyleyeyim verdikleri zammı fazlasıyla çıkaracaklar.