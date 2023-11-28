Bodrum kata götürdüğü kadına dehşeti yaşattı! Önce vurdu, sonra makasla yaraladı

MERSİN Erdemli’de bir şahıs, daha önceden tanıdığı tekstil atölyesi sahibi kadını iş yerinin bodrum katında kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vurduktan sonra, makasla boğazından yaraladı. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün İlçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüklü miktarda alacağı olduğunu iddia eden daha önceden tanıdığı 49 yaşındaki Hülya Kırmızı’nın atölyesine gelen 38 yaşındaki F.E., kadını bodrum kata indirdi.

Burada Kırmızı’yı kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vuran şüpheli, daha sonra makasla da boğazından yaraladı.

Ağır yaralanan kadın iş yerindekilerin haber vermesiyle ambulansla önce ilçedeki devlet hastanesine ardından da Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ise şüpheli F.E’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan silah ve makasında ele geçirildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.