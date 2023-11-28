Antalya'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

Antalya'dan son gelen haber üzüntüye boğdu. Kepez ilçesinde uzman çavuş evinde ölü bulundu.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gökhan Kam'ı (43) yaşadığı apartman dairesinde yerde hareketsiz gören ev arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Kam'ın hayatını kaybettiğin belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kam'da venöz yetmezlik (toplardamarda geriye kaçırma) olduğu öğrenildi.