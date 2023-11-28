Erzurum'da şiddetli kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Erzurum’da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya ve şehrin üzerini kaplayan bembeyaz görüntülere bıraktı.

Abone ol

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum’da bir yanda kışın çetin şartları yüzünü göstermeye başlarken, bir yandan da görsel anlamda güzellikler yaşanıyor. Yaklaşık altı ayı kış şartları altında geçen Erzurum’da her kar yağışı sonrası ortaya çıkan karlı manzaralar ise seyir keyfi veriyor. Başta Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Mustafa Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi olmak üzere onlarca tarihi eseri içinde barındıran Erzurum’da havadan çekilen görüntüler adeta mest etti. Vatandaşlar da bir yandan kışın zorlukları ve soğuğu ile baş etmeye çalışırken, bir yandan da karla gelen beyaz güzellikleri yaşıyor.