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Kars’ta haklarında arama bulunan 10 kişi yakalandı

Kars’ta haklarında arama bulunan 10 kişi yakalandı

Kars’ta haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak, Kullanmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.K., “Basit Yaralama” suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan N.O., “Hırsızlık” suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan K.F.S., “Basit Yaralama” suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.A., “Cinsel Taciz” suçundan aranma kaydı bulunan M.Y., “Kasten Yaralama” suçundan aranma kaydı bulunan M.D., “Silahla Tehdit” suçundan aranma kaydı bulunan H.S., “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan aranma kaydı bulunan M.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. N.O. K.F.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

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